Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz...
42 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz"
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:25 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye
'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz"
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