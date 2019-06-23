Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz...

42 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz"
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:25 Kaynak: AA
Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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