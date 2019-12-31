Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türkiye'nin Otomobili) Projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması,... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin Otomobili) Projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin Otomobili) Projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması, başarısının ispatıdır.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Türkiye'nin Otomobili) Projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması, başarısının ispatıdır."
Son Dakika Yerli otomobil için verilen sipariş 120 bini geçti Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Demet Akalın ziyarette en çok etkilendiği anı anlattı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi