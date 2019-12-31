Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin Otomobili) Projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türkiye'nin Otomobili) Projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin Otomobili) Projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması,...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin Otomobili) Projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması, başarısının ispatıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Türkiye'nin Otomobili) Projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması, başarısının ispatıdır."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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