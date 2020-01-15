Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin otomobili gibi iftiharla yaklaşılması gereken bir projeye bile... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin otomobili gibi iftiharla yaklaşılması gereken bir projeye bile... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin otomobili gibi iftiharla yaklaşılması gereken bir projeye bile...

6 saat önce

, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salonda katılımcılardan görüntüler Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salonda katılımcılardan görüntüler

Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin otomobili gibi iftiharla yaklaşılması gereken bir projeye bile kulp takma yarışına girenlere rastladık. Yapılana karşı çıkanlar bunun yerine daha iyisini, daha büyüğünü, daha faydalısını mı teklif ediyor, Hayır. Sadece 'istemezük' diyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin otomobili gibi iftiharla yaklaşılması gereken bir projeye bile...

Ankara Ticaret Odası, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:26 Kaynak: AA
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