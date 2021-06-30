AK Parti TBMM Grup Toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve meclis üyelerine rozet töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondan ayrılması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
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Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin salgın sonrası çok güçlü bir aktör olarak girmesi için gereken adımları atıyoruz' - Son Dakika