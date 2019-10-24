Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmak istenen bir terör koridorunu...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmak istenen bir terör koridorunu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmak istenen bir terör koridorunu...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmak istenen bir terör koridorunu yıkıp geçmek için kimseden izin almaya ihtiyaç yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmak istenen bir terör koridorunu yıkıp geçmek için kimseden izin almaya ihtiyaç yoktur."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:12 Kaynak: AA
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