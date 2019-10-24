Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmak istenen bir terör koridorunu...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmak istenen bir terör koridorunu yıkıp geçmek için kimseden izin almaya ihtiyaç yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmak istenen bir terör koridorunu yıkıp geçmek için kimseden izin almaya ihtiyaç yoktur."
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