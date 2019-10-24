Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmak istenen bir terör koridorunu...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmak istenen bir terör koridorunu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmak istenen bir terör koridorunu...

33 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salonda katılımcılardan görüntü ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salonda katılımcılardan görüntü

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmak istenen bir terör koridorunu yıkıp geçmek için kimseden izin almaya ihtiyaç yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmak istenen bir terör koridorunu...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:55 Kaynak: AA
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