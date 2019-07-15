Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiği...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiği hamlelerle çağ atladığını inkar edenin gözü görmüyor, kulağı duymuyor, dili lal olmuş demektir.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye
'nin, son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiği hamlelerle çağ atladığını inkar edenin gözü görmüyor, kulağı duymuyor, dili lal olmuş demektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda büyük buluşmaya katıldı AB, Kıbrıs'taki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye yönelik yaptırımları onayladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 23 Haziran İstanbul seçimi sonrası İmamoğlu ile Erdoğan ilk kez bir arada görüntülendi