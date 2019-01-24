Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Son 5-6 Yılda Başına Gelen Her Hadise, Ülkemizi Tökezletip...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin son 5-6 yılda başına gelen her hadise, ülkemizi tökezletip düşürme projesinin birer parçasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:06 Kaynak: AA
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