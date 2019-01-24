Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Son 5-6 Yılda Başına Gelen Her Hadise, Ülkemizi Tökezletip...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Son 5-6 Yılda Başına Gelen Her Hadise, Ülkemizi Tökezletip...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin son 5-6 yılda başına gelen her hadise, ülkemizi tökezletip düşürme projesinin birer parçasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin son 5-6 yılda başına gelen her hadise, ülkemizi tökezletip düşürme projesinin birer parçasıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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