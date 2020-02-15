Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de davetsiz misafir olduğunu öne sürenler, acaba... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin Suriye'de davetsiz misafir olduğunu öne sürenler, acaba... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de davetsiz misafir olduğunu öne sürenler, acaba...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de davetsiz misafir olduğunu öne sürenler, acaba kendilerinin dünyanın dört bir yanında davetsiz şekilde yürüttükleri faaliyetleri aynı şekilde tarif edebilecekler mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin Suriye'de davetsiz misafir olduğunu öne sürenler, acaba kendilerinin dünyanın dört bir yanında davetsiz şekilde yürüttükleri faaliyetleri aynı şekilde tarif edebilecekler mi?"

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:16 Kaynak: AA
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