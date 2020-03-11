Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin Suriye'de birlikte çalıştığı insanları terörist sıfatıyla... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de birlikte çalıştığı insanları terörist sıfatıyla...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:19 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)
Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye'de birlikte çalıştığı insanları terörist sıfatıyla yaftalayan bir Esed var, bir de CHP'nin başındaki zat var"
Son Dakika Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak