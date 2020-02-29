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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' sorusu Türkiye'nin terör örgütlerine ve...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' sorusu Türkiye'nin terör örgütlerine ve kendine düşman bir rejime teslim olmasını tavsiye ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:06 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' sorusu Türkiye'nin terör örgütlerine ve kendine düşman bir rejime teslim olmasını tavsiye ediyor. Ülkemize düşman rejime boyun mu eğelim" - İSTANBUL
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