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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder bir tercihtir.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder bir tercihtir."
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