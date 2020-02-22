Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder bir tercihtir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder bir tercihtir."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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