Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder...

14 dakika önce

Törenin yapıldığı alan Törene katılan vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış töreninde konuştu.

Törenin yapıldığı alan

Törene katılan vatandaşlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış töreninde konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder bir tercihtir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke ve millet olarak yeni bir istiklal mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. Bu mücadelede ülkemizin çıkarlarıyla diğer güçlerin çıkarları zaman zaman çatışıyor. Gerekirse tek başımıza adımlar atarak ülkemizi doğru hedeflerine götürmeye çalışıyoruz. Artık Türkiye'nin gücü ve kapasitesi, bağımsız siyaset izlemeye ve bunu sahada hayata geçirmeye yeterlidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları ne bir maceradır ne de keyfekeder...

Recep Tayyip Erdoğan, Çandarlı, Menemen, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:25 Kaynak: AA
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