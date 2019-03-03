Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriyelilere Yapılan Harcamalar Sebebiyle Hazinesine Yüklediği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriyelilere Yapılan Harcamalar Sebebiyle Hazinesine Yüklediği...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriyelilere yapılan harcamalar sebebiyle hazinesine yüklediği hiçbir yük yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin Suriyelilere yapılan harcamalar sebebiyle hazinesine yüklediği hiçbir yük yoktur. Tüm bu harcamaları geliri giderine denk olacak formüllerle yürüttük, yürütüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:37 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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