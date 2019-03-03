Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriyelilere Yapılan Harcamalar Sebebiyle Hazinesine Yüklediği...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriyelilere yapılan harcamalar sebebiyle hazinesine yüklediği hiçbir yük yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Türkiye
'nin Suriyelilere yapılan harcamalar sebebiyle hazinesine yüklediği hiçbir yük yoktur. Tüm bu harcamaları geliri giderine denk olacak formüllerle yürüttük, yürütüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:37 Kaynak: AA
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