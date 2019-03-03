Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriyelilere Yapılan Harcamalar Sebebiyle Hazinesine Yüklediği...
16 dakika önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.
- Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ordu
'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.(9) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Biz gayretimizle her türlü adımları atıyoruz. Bu bölgede Türkiye'ye sorulmadan karar verilemez."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriyelilere yapılan harcamalar sebebiyle hazinesine yüklediği hiçbir yük yoktur. Tüm bu harcamaları geliri giderine denk olacak formüllerle yürüttük, yürütüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:53 Kaynak: AA
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