Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriyelilere Yapılan Harcamalar Sebebiyle Hazinesine Yüklediği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriyelilere Yapılan Harcamalar Sebebiyle Hazinesine Yüklediği...

16 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.(9)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz gayretimizle her türlü adımları atıyoruz. Bu bölgede Türkiye'ye sorulmadan karar verilemez."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Suriyelilere yapılan harcamalar sebebiyle hazinesine yüklediği hiçbir yük yoktur. Tüm bu harcamaları geliri giderine denk olacak formüllerle yürüttük, yürütüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:53 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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