Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin tam üyeliğinin Avrupa Birliğine katacağı değerin layıkıyla...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin tam üyeliğinin Avrupa Birliğine katacağı değerin layıkıyla kavranması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin tam üyeliğinin Avrupa Birliğine katacağı değerin layıkıyla kavranması gerekiyor."
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