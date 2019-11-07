Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin tam üyeliğinin Avrupa Birliğine katacağı değerin layıkıyla...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin tam üyeliğinin Avrupa Birliğine katacağı değerin layıkıyla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin tam üyeliğinin Avrupa Birliğine katacağı değerin layıkıyla...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin tam üyeliğinin Avrupa Birliğine katacağı değerin layıkıyla kavranması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin tam üyeliğinin Avrupa Birliğine katacağı değerin layıkıyla kavranması gerekiyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:18 Kaynak: AA
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