Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimizden...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimizden çok güçlü destek bekliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:14 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimizden çok güçlü destek bekliyoruz." - BAKÜ
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