Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimizden...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimizden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimizden...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimizden çok güçlü destek bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimizden çok güçlü destek bekliyoruz." - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:14 Kaynak: İHA
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