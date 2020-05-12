Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden korona virüs salgınına ilişkin yaptığı paylaşımda, "18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, korona virüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden korona virüs salgınına ilişkin bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı videoda yeni tip korona virüs salgınında Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı değişimi gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sürecinde Türkiye'nin gösterdiği başarılı mücadelenin yer aldığı videoda, 2001 yılında söylediği "Bugünden sonra Türkiyemizde artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak" sözlerini hatırlatarak AK Partinin süreç boyunca gösterdiği başarılara dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştığı videonun üzerine şu notu düştü:



"Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, korona virüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." - İSTANBUL