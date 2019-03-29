Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, Türk Milletinin Cumhurbaşkanı Olarak Büyük Bir Hassasiyetle...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, Türk milletinin Cumhurbaşkanı olarak büyük bir hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, Türk milletinin Cumhurbaşkanı olarak büyük bir hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz. Kimseyi ayırmayacak, kimseyi dışlamayacak, ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak 82 milyonun her bir ferdinin huzuru için gayret göstereceğiz"
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:10 Kaynak: AA
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