Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, Türk Milletinin Cumhurbaşkanı Olarak Büyük Bir Hassasiyetle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, Türk Milletinin Cumhurbaşkanı Olarak Büyük Bir Hassasiyetle...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, Türk milletinin Cumhurbaşkanı olarak büyük bir hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, Türk milletinin Cumhurbaşkanı olarak büyük bir hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz. Kimseyi ayırmayacak, kimseyi dışlamayacak, ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak 82 milyonun her bir ferdinin huzuru için gayret göstereceğiz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:10 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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