Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, Türk Milletinin Cumhurbaşkanı Olarak Büyük Bir Hassasiyetle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, Türk milletinin Cumhurbaşkanı olarak büyük bir hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, Türk milletinin Cumhurbaşkanı olarak büyük bir hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz. Kimseyi ayırmayacak, kimseyi dışlamayacak, ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak 82 milyonun her bir ferdinin huzuru için gayret göstereceğiz"

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