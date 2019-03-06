Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Uzay Yarışında Yerini Almasından Acaba CHP Niçin Rahatsızlık...
42 dakika önce
- Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde katılımcı detayları Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Hediye takdimi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep...
- Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde katılımcı detayları
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Hediye takdimi
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuştu. (11)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin uzay yarışında yerini almasından acaba CHP niçin rahatsızlık duyuyor?
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:00 Kaynak: AA
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