Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Uzay Yarışında Yerini Almasından Acaba CHP Niçin Rahatsızlık...

- Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde katılımcı detayları Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Hediye takdimi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep...

- Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde katılımcı detayları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Hediye takdimi

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuştu. (11)



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin uzay yarışında yerini almasından acaba CHP niçin rahatsızlık duyuyor?

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

DSP'nin Beyoğlu'nda Meclis Üyesi Adayı Olarak Gösterdiği İsim Olay Oldu

Erdoğan "İlk Kez Açıklıyorum" Deyip Duyurdu: CHP Uzay Ajansının Kuruluşunu Anayasa Mahkemesine Götürdü

Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız

Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak