Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ve Türk milletinin mazisinde teslim olma seçeneği asla...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin ve Türk milletinin mazisinde teslim olma seçeneği asla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ve Türk milletinin mazisinde teslim olma seçeneği asla...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ve Türk milletinin mazisinde teslim olma seçeneği asla olmamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin ve Türk milletinin mazisinde teslim olma seçeneği asla olmamıştır. Biz de yapmamız gerekeni yaptık. Milletimizle birlikte mücadele bayrağını yükselttik. 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek devletini kurmuş bir millete başka türlüsü zaten yakışmazdı."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:37 Kaynak: AA
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