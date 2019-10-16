Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ve Türk milletinin mazisinde teslim olma seçeneği asla...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ve Türk milletinin mazisinde teslim olma seçeneği asla olmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:37 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin ve Türk milletinin mazisinde teslim olma seçeneği asla olmamıştır. Biz de yapmamız gerekeni yaptık. Milletimizle birlikte mücadele bayrağını yükselttik. 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek devletini kurmuş bir millete başka türlüsü zaten yakışmazdı."
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