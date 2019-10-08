Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır."
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır."

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:22 Kaynak: AA
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