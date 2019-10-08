Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır."
9 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır."
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