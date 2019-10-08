Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır" -...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır' -...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır" -...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Dinleyici detayları - Resmi temasları kapsamında Sırbistan'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Dinleyici detayları - Resmi temasları kapsamında Sırbistan'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine iştirak etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır -...

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:59 Kaynak: AA
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