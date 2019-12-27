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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yeni otomobilini tanıttı
6 saat önce
Türkiye'nin merakla beklenen yerli otomobili Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde görücüye çıktı. Yeni otomobilin adı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun kısaltması olan "TOGG" logosuyla tanıtıldı
Türkiye'nin merakla beklenen yerli otomobili Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde görücüye çıktı. Yeni otomobilin adı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun kısaltması olan "TOGG" logosuyla tanıtıldı.
Tanıtımda TOGG marka yerli otomobilin beyaz renkte sedan ve kırmızı renkte SUV modelleri gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan otomobillerin sahneye çıkmasından sonra kırmızı renkteki TOGG'a bindi ve iki otomobilin ortasında durarak kameralara poz verdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:57
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