Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yeni otomobilini tanıttı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yeni otomobilini tanıttı - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yeni otomobilini tanıttı

6 saat önce

Türkiye'nin merakla beklenen yerli otomobili Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde görücüye çıktı. Yeni otomobilin adı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun kısaltması olan "TOGG" logosuyla tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin yeni otomobilini tanıttı, System.String[]

Türkiye'nin merakla beklenen yerli otomobili Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde görücüye çıktı. Yeni otomobilin adı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun kısaltması olan "TOGG" logosuyla tanıtıldı.


Tanıtımda TOGG marka yerli otomobilin beyaz renkte sedan ve kırmızı renkte SUV modelleri gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan otomobillerin sahneye çıkmasından sonra kırmızı renkteki TOGG'a bindi ve iki otomobilin ortasında durarak kameralara poz verdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Gebze, TOGG, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:57 
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