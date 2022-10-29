Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu ünlü spiker Cem Öğretir'e kahkaha attırdı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu ünlü spiker Cem Öğretir'e kahkaha attırdı

29.10.2022 21:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu ünlü spiker Cem Öğretir'e kahkaha attırdı

Togg'un Bursa Gemlik'teki fabrikasının açılışında kürsüye yerli otomobille gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araçtan indiği sırada ünlü spiker Cem Öğretir'e, "Seda senin karın mıydı?" diye sorması Öğretir'in kahkaha atmasına neden oldu.

Türkiye'nin gözü kulağı Bursa'daydı. Yerli otomobil, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından banttan indirildi. Açılış etkinliği renkli anlara da sahne oldu.

"SEDA SENİN KARIN MIYDI?"

Erdoğan'ın araçtan indikten sonra programın sunucularından Cem Öğretir ile yaşadığı diyalog dikkat çekti. Erdoğan Cem Öğretir'e programın diğer sunucusu Seda Öğretir'i kastederek "Seda senin karın mıydı?" diye sordu. Cem Öğretir ise Erdoğan'ın sorusuna "Evet efendim" şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg'dan iner inmez Cem Öğretir'e sorduğu soru ortaya çıktı

"BU ADAMI ALMIŞSIN HA?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra tokalaştığı Seda Öğretir'e ise "Bu adamı almışsın ha?" diye sordu. Seda Öğretir de kafasını sallayarak tebessüm etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg'dan iner inmez Cem Öğretir'e sorduğu soru ortaya çıktı

SEDA ÖĞRETİR KİMDİR?

Seda Öğretir, 3 Eylül 2006 tarihinde Spiker Cem Öğretir ile evlendi. Ada adında bir kız çocukları vardır. NTV'de Ana Haber Sunuculuğu yapmaktadır.

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