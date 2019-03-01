Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Yürüyüşünü Engellemeye Çalışanların, Sürekli Farklılıklarımızı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Yürüyüşünü Engellemeye Çalışanların, Sürekli Farklılıklarımızı...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalışanların, sürekli farklılıklarımızı kaşıması asla tesadüf değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalışanların, sürekli farklılıklarımızı kaşıması asla tesadüf değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:30 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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