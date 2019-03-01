Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin Yürüyüşünü Engellemeye Çalışanların, Sürekli Farklılıklarımızı...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalışanların, sürekli farklılıklarımızı kaşıması asla tesadüf değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalışanların, sürekli farklılıklarımızı kaşıması asla tesadüf değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:30 Kaynak: AA
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