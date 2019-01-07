Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Olarak Radikalleşmenin Temelinde Yatan Sebepleri Ortadan Kaldıracak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Olarak Radikalleşmenin Temelinde Yatan Sebepleri Ortadan Kaldıracak...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldıracak kapsamlı bir stratejiyi hayata geçirmek istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldıracak kapsamlı bir stratejiyi hayata geçirmek istiyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:39 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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