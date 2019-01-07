Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Olarak Radikalleşmenin Temelinde Yatan Sebepleri Ortadan Kaldıracak...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldıracak kapsamlı bir stratejiyi hayata geçirmek istiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Türkiye
olarak radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldıracak kapsamlı bir stratejiyi hayata geçirmek istiyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:39 Kaynak: AA
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