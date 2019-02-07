Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Olarak Müttefiklerimizden Sadece Lojistik Destek Alarak Güvenli...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak müttefiklerimizden sadece lojistik destek alarak güvenli bölgeyi kuracak, ortak menfaatlerimiz doğrultusunda yönetecek her türlü imkana sahibiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Türkiye
olarak müttefiklerimizden sadece lojistik destek alarak güvenli bölgeyi kuracak, ortak menfaatlerimiz doğrultusunda yönetecek her türlü imkana sahibiz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:11 Kaynak: AA
Hediye Otobüsü İnceledi
Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti
Almanya, Türkiye'den 6 Bin Suriyeli Sığınmacı Alacak
Erdoğan - Bahçeli Görüşmesinin Perde Arkası Ortaya Çıktı