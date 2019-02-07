Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Olarak Müttefiklerimizden Sadece Lojistik Destek Alarak Güvenli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Olarak Müttefiklerimizden Sadece Lojistik Destek Alarak Güvenli...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak müttefiklerimizden sadece lojistik destek alarak güvenli bölgeyi kuracak, ortak menfaatlerimiz doğrultusunda yönetecek her türlü imkana sahibiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak müttefiklerimizden sadece lojistik destek alarak güvenli bölgeyi kuracak, ortak menfaatlerimiz doğrultusunda yönetecek her türlü imkana sahibiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:11 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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