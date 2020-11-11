Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, bölgemizde barışın, huzurun, güvenin, refahın kök salması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız." - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, bölgemizde barışın, huzurun, güvenin, refahın kök salması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız."
11.11.2020 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, bölgemizde barışın, huzurun, güvenin, refahın kök salması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, bölgemizde barışın, huzurun, güvenin, refahın kök salması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız."
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