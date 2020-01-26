Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak elimizdeki tüm imkanlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak elimizdeki tüm imkanlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak elimizdeki tüm imkanlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında...

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak elimizdeki tüm imkanlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak elimizdeki tüm imkanlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:12 Kaynak: AA
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