Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak geleceğimize güvenle bakabilmek için önce maziden atiye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak geleceğimize güvenle bakabilmek için önce maziden atiye... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak geleceğimize güvenle bakabilmek için önce maziden atiye...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak geleceğimize güvenle bakabilmek için önce maziden atiye güçlü bir köprü kurmamız gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak geleceğimize güvenle bakabilmek için önce maziden atiye güçlü bir köprü kurmamız gerekiyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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