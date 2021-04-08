Baba ve oğluna kanlı pusu! Üzerlerine kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Ayasofya İmamı Boynukalın görevinden ayrıldı

Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Zengin, fena patladı

Erdoğan: " Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız."

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın... - Son Dakika

Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim

Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı

Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin