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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak kesinlikle bölgesel gerilim peşinde değiliz. Asla da olmadık.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak kesinlikle bölgesel gerilim peşinde değiliz. Asla da olmadık.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak kesinlikle bölgesel gerilim peşinde değiliz. Asla da olmadık."
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