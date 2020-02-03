Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kırım, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed rejiminin hain saldırısının ardından Putin'in sözcüsü: Türkiye ile sürekli temas halindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyona yakın insan İdlib'den sınırlarımıza doğru yürüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödetmeye devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 00:14:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]