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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak kuruluşundan bu yana İstanbul Sürecine sahip çıktık,...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak kuruluşundan bu yana İstanbul Sürecine sahip çıktık, çıkıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak kuruluşundan bu yana İstanbul Sürecine sahip çıktık, çıkıyoruz."
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