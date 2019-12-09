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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak kuruluşundan bu yana İstanbul Sürecine sahip çıktık,...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak kuruluşundan bu yana İstanbul Sürecine sahip çıktık, çıkıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak kuruluşundan bu yana İstanbul Sürecine sahip çıktık, çıkıyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:10 Kaynak: AA
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