Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik."
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 10:59
Kaynak: AA
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