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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Tunus'un Cezayir ve Katar ile birlikte Berlin sürecine...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Tunus'un Cezayir ve Katar ile birlikte Berlin sürecine katılması konusunda ısrar ediyoruz. Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:43 Kaynak: İHA
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