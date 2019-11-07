Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz."
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Türkiye Varlık Fonu, at yarışları ve bahisleri hizmet alımı için süreç başladı
Futbol ekonomisinde kripto para kullanımı yaygınlaşıyor Erdoğan'ın "Yakaladık" dediği Bağdadi'nin eşinin fotoğrafı ortaya çıktı Fatih'te intihar eden kardeşler olayında yürek yakan ayrıntı! Tek çalışan Oya Yetişkin'di

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 16:20:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz."
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]