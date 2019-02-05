Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Olarak Yunanistan ile Aramızdaki Tüm Meselelerin Hakkaniyet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Olarak Yunanistan ile Aramızdaki Tüm Meselelerin Hakkaniyet...

48 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:21 Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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