Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Olarak Yunanistan ile Aramızdaki Tüm Meselelerin Hakkaniyet...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:21 Kaynak: AA
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