Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Önümüzdeki Dönemde de Bölgenin Barış, İstikrar, Huzur ve Refahı İçin Katkılarını Sürdürecektir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Önümüzdeki Dönemde de Bölgenin Barış, İstikrar, Huzur ve Refahı İçin Katkılarını Sürdürecektir"

17.06.2021 21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye önümüzdeki dönemde de bölgenin barış, istikrar, huzur ve refahı için katkılarını sürdürecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye önümüzdeki dönemde de bölgenin barış, istikrar, huzur ve refahı için katkılarını sürdürecektir. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Bölgenin barış ve istikrarı adına bugün önemli bir toplantı için Antalya'da samimi bir ev sahipliği gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dönem başkanlığını 3'üncü defa üstlendiği Güneydoğu Avrupa İşbirliği Sürecinin Zirve Toplantısının tamamlandığını kaydetti.

Zirvede alınan kararların, ülkeler ve Avrupa halkları için hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya iştirak edenlere katılımları ve değerli katkıları için şükranlarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda bu yıl 25'inci yıl dönümünü kutlayan örgütün, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Sürecinin aradan geçen çeyrek asırda çok önemli mesafe katettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin, kuruluşundan bu yana geçen zamanda, katılımcı ülkelerin bir araya geldiği, meselelerini açık yüreklilikle konuştuğu bir platforma dönüştüğünü aktararak, 7 ülke ile başlanan yolculuğun, bugün 13 katılımcıyla çok daha kararlı bir şekilde sürdürdüklerini vurguladı.

İş birliği sürecinin, kuruluş gayesini bihakkın yerine getirdiğini görmekten büyük bir bahtiyarlık duyduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Toplantıya, teşkilat üyesi, birbirine komşu 13 ülkeden devlet ve hükümet başkanları, başbakan yardımcıları, dışişleri bakanları iştirak etti. Koronavirüs salgınına rağmen zirvemizin böyle yüksek bir katılımla gerçekleştirilmesini önemli bir başarı olarak görüyoruz. Dostlarımızın Zirve için ülkemizde seyahat etmeleri, sürece verilen desteğin işaretidir. Bu aynı zamanda, Türkiye'nin bölgedeki yapıcı ve kucaklayıcı rolüne gösterilen teveccühün, özellikle de salgınla mücadelede aldığımız tedbirlere güvenin de sembolüdür. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci, bölgedeki 13 ülkenin tamamının aynı masa etrafında toplandığı yegane oluşumdur. 1990'lardaki kriz dönemlerinde önemli bir diyalog mekanizması olarak işlev gören iş birliği süreci, bu özelliğini zamanla daha da güçlendirmiştir. Biz, bölgedeki siyasi sorunlar için diyalogdan başka bir çözüm yolu bulunmadığına inanıyoruz. Bu anlamda Güneydoğu Avrupa İşbirliği Sürecinin sunduğu fırsatlardan azami ölçüde istifade edilmesini destekliyoruz. "

"Son gelişmeleri etraflıca ele aldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Zirvede Güneydoğu Avrupa coğrafyasındaki genel durumu ve son gelişmeleri etraflıca ele aldıklarını belirterek, "Zirvede kabul ettiğimiz Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesinin de sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum. " dedi.

Açılış konuşmasında, Türkiye'nin, bölgenin istikrarı ve refahına atfettiği önemin altını çizdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin Güney Doğu Avrupa'daki projelerinin rekabetçi bir anlayışla değil, istikrar ve refaha katkı amacıyla hayata geçirildiğini vurguladık. Türkiye'nin öncülüğünde yürütülen ve 'barış otoyolu' olarak da adlandırılan Belgrad- Saraybosna Otoyolu bunun en önemli nişanelerinden biridir. Toplantıda ayrıca, göç ve salgın gibi sınamalarla ortak mücadelenin öneminin altını çizdik. Bölge ülkelerinin, Avrupa ve Avrupa Atlantik kurumları ile bütünleşme çabalarına verdiğimiz desteği de teyit ettik. Avrupa Birliği genişleme sürecinde oluşturulmak istenen, suni Batı Balkanlar ve Türkiye ayrımının yanlışlığına dikkat çektik. Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin canlandırılması ve Güneydoğu Avrupa'daki tüm aday ve potansiyel adayların üyelik süreçlerinin hızlandırılması, birliğe küresel ölçekte fayda sağlayacaktır. Temennimiz, muhataplarımızın da bu gerçeği görerek hareket etmesidir. "

"40'a yakın etkinliğe ev sahipliği yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz 2020'de 1 yıllığına devralınan dönem başkanlığı sırasında yoğun çaba harcadıklarını, bölgenin ortak sorunlarını gözeterek, belirlenen öncelikler çerçevesinde 40'a yakın etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını anlattı.

Salgın nedeniyle birçok etkinliği çevrim içi gerçekleştirmek durumunda kaldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgenin kanayan yarası olan beyin göçü başta olmak üzere, adalet alanında iş birliği, tarım politikaları, diaspora, eğitim, afetlerle mücadele gibi konularda ortak çözümler geliştirmeye çalıştık. " diye konuştu.

Tüm bu faaliyetleri, iki temel ilkeyi gözeterek hayata geçirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlardan birincisi, bölgenin sorunlarına en iyi çözümün yine kendi içinden çıkabileceği anlayışını ifade eden bölgesel sahiplenme ilkesidir. Bunu gerçekleştirdik. İkincisi ise hiçbir paydaşı ötekileştirmemek gerektiğine işaret eden kapsayıcılık ilkesi oldu. Yalnızca ikili düzeyde değil, çok taraflı platformlarda da fark oluşturan, değer katan, adilane yaklaşım izleyen bir ülke olduğumuzu dönen başkanlığımız sırasında bir kez daha ortaya koyduk. İş birliği süreci üyelerinin hassasiyetlerini her aşamada gözettik. Ülkeler arasındaki farklılıkların, teşkilatın çalışmalarına olumsuz yönde sirayet etmemesi için çok dikkatli davrandık. Tüm ülkelerin hassasiyetlerini gözeterek kuşatıcı ve kucaklayıcı olmaya gayret ettik. Üyeler arasındaki veya üyelerin kendi içindeki dengeleri de dikkate alarak iş birliği ortamının sağlıklı şekilde ilerlemesini mümkün kıldık. "

" Yunanistan'a başarılar diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantılar kapsamında ayrıca, Türkiye'de bulunan devlet ve hükümet başkanlarının bazılarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirme fırsatı bulduğunu ve bulacağını belirterek, yarın Antalya Diplomasi Forumu'na Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını söyledi.

Zirve vesilesiyle dönem başkanlığını Yunanistan'a devrettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a bu önemli görevde başarılar diledi.

Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere dönem başkanlığını başarı ile icra edilmesine katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye önümüzdeki dönemde de bölgenin barış, istikrar, huzur ve refahı için katkılarını sürdürecektir. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Önümüzdeki Dönemde de Bölgenin Barış, İstikrar, Huzur ve Refahı İçin Katkılarını Sürdürecektir

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Güneydoğu, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Önümüzdeki Dönemde de Bölgenin Barış, İstikrar, Huzur ve Refahı İçin Katkılarını Sürdürecektir' - Son Dakika


Son Dakika

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı 21:43 HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil 21:17 MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil Fenerbahçe'de Micheal Frey, Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer oldu 20:38 Fenerbahçe'de Micheal Frey, Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer oldu
20:12 "Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı HDP İzmir il binasında 1 kişiyi öldüren saldırganın binaya giriş anları kamerada 19:47 HDP İzmir il binasında 1 kişiyi öldüren saldırganın binaya giriş anları kamerada Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli 18:27 Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı 18:06 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu 16:46 HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
18:06 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
18:05 Ukrayna ilk galibiyetine ulaştı! EURO 2020 C Grubu'nda Makedonya'yı 2-1 yendi
18:00 Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
17:54 Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor
17:45 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
17:43 Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı
17:33 Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu
17:30 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil
17:11 Adalet Bakanı Gül'den HDP saldırısı sonrasında açıklama: Provokasyonların hedefi karanlıktır
17:10 Google'dan olay olan skandal: Antalya Havalimanı'nı "kalıcı olarak kapalı" gösterdiler
Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi         
22:01
Sağlık Bakanı Koca'dan sevindiren haber: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaşıldı Sağlık Bakanı Koca'dan sevindiren haber: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaşıldı         
21:21
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı         
20:40
Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı         
20:12
HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim         
20:09
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor         
18:12
Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor         
17:46
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor         
15:28
Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış         
11:27
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 22:28:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Önümüzdeki Dönemde de Bölgenin Barış, İstikrar, Huzur ve Refahı İçin Katkılarını Sürdürecektir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement