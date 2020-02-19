Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye-Özbekistan kardeşliği, maziden atiye uzanan kadim bir kardeşliktir' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye-Özbekistan kardeşliği, maziden atiye uzanan kadim bir kardeşliktir"
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:47 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
(1)
Son Dakika Erdoğan'a Abdullah Gül'ün açıklamaları soruldu, tek cümlelik yorum yaptı: Kendi işimize bakalım CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödeyecek Meral Akşener'den Erdoğan'a yanıt: 2023'e kimin kalacağına halk karar verecek Ali Koç: Kulübüm ve şahsım siyasete girmedi, girmeyecek