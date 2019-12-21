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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye-Pakistan dostluğu samimiyeti ve dayanışmasıyla tüm dünyaya örnek...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni'ne katıldı. Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:23 Kaynak: AA
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