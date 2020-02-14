Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katıldı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katıldı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan temaslarının ikinci gününde, Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı. Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:58 Kaynak: AA
Son Dakika DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha'dan Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği'ne ziyaret Vuhan'dan gelen Türk'ün ilginç tesadüfü: Doğduğu odada karantinada kaldı Dünyaca ünlü sanatçı Peter Murphy, Türkiye'deki sağlık sistemine hayran kaldı! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi