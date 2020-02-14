Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'nin yatırım potansiyeline inanan ve Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Serena Hotel'de gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.

Uluslararası müteşebbislere belli şartlar altında emlak yatırımı karşılığında vatandaşlık hakkı tanındığını anımsatan Erdoğan, "Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'nin yatırım potansiyeline inanan ve Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır." diye konuştu.

Pakistanlı yatırımcıların da Türkiye ekonomisine ve Türkiye'nin geleceğine itimat etmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye güçlü devlet geleneği, genç ve eğitimli nüfusu, tecrübeli ve girişken özel sektörüyle dünyanın en büyük 20 ekonomisi içindedir. Göreve geldiğimiz 2002'den buyana ekonomide pek çok rekora imza attık. Kamu borç stokunun milli gelire oranını yüzde 72'den yüzde 30,4'e indirdik. Bütçe açığının milli gelire oranını da yüzde 11,2'den yüzde 2'ye düşürdük. 2009-2018 arasında her yıl 903 bin insanımıza yeni istihdam sağladık." ifadelerini kullandı.

Turizmde 13 milyon olan turist sayısını 52 milyona, 8,5 milyar dolar olan turizm gelirini ise 35 milyar dolar bandına çıkardıklarını belirten Erdoğan, "Son 17 yılda ekonomimize yaklaşık 220 milyar dolarlık doğrudan uluslararası sermaye girişi oldu. Bankacılık sektörümüz, güçlü mali yapısını koruyor. Bugün 126 ülke, 328 yurt dışı uçuş noktasına ulaşan Türk Hava Yolları, dünyanın en çok ülkesine ve dış hat noktasına uçan havayolları arasında yer alıyor." dedi.

"Pakistan'a yardımcı olmaya hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'de 36 milyar dolardan aldıkları ihracatı, geçen hafta açıklanan rakamlara göre 181,6 milyar dolara taşıdıklarını vurgulayarak, ocak ayı ihracatının önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,1 artış göstererek 14 milyar 765 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Yaşanan onca saldırıya, ekonomik sabotaj girişimlerine, bölgesel istikrarsızlıklara rağmen başarı çıtasını her alanda yükselttiklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Pakistan'ın, İmran kardeşimin önderliğinde son dönemde iş yapma kolaylığının artırılması konusunda ciddi gelişme kaydettiğini görüyoruz. Pakistan'a bu alanda yardımcı olmaya hazırız. Pakistan'ın ileriye doğru atacağı her adımın, yatırım ilişkilerimiz için doğuracağı fırsatların farkındayız. Türkiye olarak savunma, ulaşım, toplu konut, dizi film, sağlık ve müteahhitlik sektörlerinde dünya çapında üne sahip firmalarımız var.

Savunma sanayi alanında Pakistan'da iş birliğimiz derinleşiyor. Müteahhitlik alanında ise Türk firmaları bugüne kadar Pakistan'da değeri 3,5 milyar doları aşan 68 proje üstlendi. Bunların arasında çok önemli altyapı ve enerji projeleri de bulunuyor. Özellikle enerjide, su noktasında güçlü imkanlara, altyapıya sahip olduğu için hidroelektrik santrallerde sizlerle bu konuda dayanışma içinde olabilecek müteahhitlerimiz var."

"Hayata geçirilmesi çok faydalı olacaktır"

Pakistan'ın gerek münferit projeler gerek Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projelerinin de etkisiyle altyapı ve enerji alanında yaşadığı sıkıntıları geride bıraktığını görmekten memnun olduğunu ifade eden Erdoğan, "Dünyada ikinci sırada yer alan müteahhitlik firmalarımız, Pakistan'daki büyük çaplı enerji ve altyapı projelerine taliptir. Ancak Pakistan'ın potansiyelinin ve üçüncü ülkelere sağladığı imkanların ülkemizde yeterince tanınmadığını ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projelerinin Türk yatırımcılara daha iyi anlatılması gerektiğini belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle sürdürdü:

"Bu konuda beraber çalışmaya hazırız. Hatta bu çerçevede pilot bir iş kolu, pilot bir sektör yatırımını beraberce tespit edip, iki taraftan birkaç büyük firmamızı bir araya getirebiliriz. Ülkemizin büyük önem verdiği bağlantısallık konusunun, Pakistan içinde arz ettiği önemin farkındayız. Bu alanda Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğal gaz boru hattı, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan elektrik enerjisi iletim hattı gibi Pakistan'ı Orta Asya coğrafyasıyla bağlayacak projelerin hayata geçirilmesi çok faydalı olacaktır."

Türkmenistan, Afganistan ve Pakistan (TAP) elektrik enerjisi iletim hattının Türkmenistan ayağında Çalık Holding'in görev aldığını anımsatan Erdoğan, "Bu projelerin Pakistan'daki kısımlarında firmalarımızın tecrübelerinden fayda sağlanmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde dünya genelinde yüz milyonlarca seyirciye ulaşan Türk dizilerinin, Pakistan'da da ilgi ile takip edildiğini biliyoruz. TRT ile diğer kurum ve şirketlerimizin öncülüğünde sinema ve sektöründe iş birliğimizi daha da geliştirebiliriz." diye konuştu.

"Yurt dışından 500 bin kişiyi sağlık turizmi kapsamında ülkemizde ağırladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan halkının tedavi için daha çok batılı ülkeleri tercih ettiğini öğrendiğini anlatarak, artık bu alışkanlığın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin sağlık alt yapısında büyük bir aşama kaydettiğini ve dünya sağlık turizminin ana destinasyonlarından biri haline geldiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"En son teknolojiye sahip Şehir Hastaneleri projelerimizle sağlık hizmetlerinin standardını yeniden belirledik. Gerek hizmette gerek fiyatlardaki uygunlukta Türkiye, Batı'dan çok çok ileri. Kamu özel iş birliği kapsamında, 13 bin 417 yatak kapasiteli 10 adet Şehir Hastanesi'ni açtık.

Geçen sene yurt dışından 500 bin kişiyi sağlık turizmi kapsamında ülkemizde ağırladık. Pakistanlı kardeşlerimizin de yeni rotası, aynı tedavi hizmetlerini çok daha uygun fiyatlara ve dostane bir ortamda size sağlayan Türkiye olmalıdır. İnşallah el ele, omuz omuza vererek, bunu sağlayacağımıza inanıyorum."

Erdoğan, tüm hedeflere ulaşmaya imkan verecek stratejik ekonomik çerçeveyi bugün Pakistan Başbakanı İmran Han ile imzalayacaklarına dikkati çekerek, "Toplamda 13 belgeye imza atacağız. Bizlerin desteği, siz iş adamlarımızın da çabalarıyla Türkiye ve Pakistan'ın ticari ve ekonomik ilişkilerini hak ettiği seviyeye taşıyacağız. Bu yolda, özel sektör kuruluşlarımızın yanında olmak ve yeni iş birlikleri için iş dünyasını teşvik etmek yönünde, her iki ülke siyasi liderliğinin de güçlü milli iradeye sahip olduğunu teyit etmek istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, diyorum." ifadelerini kullandı.

İş forumuna katılanlara teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını "Yaşasın Pakistan, Türkiye dostluğu" anlamına gelen, "Pakistan, Türkiye dosti zindabad." sözleriyle tamamladı.

(Bitti)