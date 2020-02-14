Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye-Pakistan kardeşliği, tarihin güçlendirdiği hakiki bir kardeşliktir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye-Pakistan kardeşliği, tarihin güçlendirdiği hakiki bir kardeşliktir' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye-Pakistan kardeşliği, tarihin güçlendirdiği hakiki bir kardeşliktir"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan temaslarının ikinci gününde Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan temaslarının ikinci gününde Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Pakistan kardeşliği, tarihin güçlendirdiği hakiki bir kardeşliktir

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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