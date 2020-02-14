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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye-Pakistan kardeşliği, tarihin güçlendirdiği hakiki bir kardeşliktir"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan temaslarının ikinci gününde Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan temaslarının ikinci gününde Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katıldı.
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