Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Rusya-İran) Üçlü dayanışmamız olmamış olsaydı, İdlib adeta kan...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türkiye-Rusya-İran) Üçlü dayanışmamız olmamış olsaydı, İdlib adeta kan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Rusya-İran) Üçlü dayanışmamız olmamış olsaydı, İdlib adeta kan...

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Rusya-İran) Üçlü dayanışmamız olmamış olsaydı, İdlib adeta kan gölüne dönerdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Rusya-İran) Üçlü dayanışmamız olmamış olsaydı, İdlib adeta kan gölüne dönerdi"

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rusya, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:52 Kaynak: AA
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