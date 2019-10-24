Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Rusya-İran) Üçlü dayanışmamız olmamış olsaydı, İdlib adeta kan...
13 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Rusya-İran) Üçlü dayanışmamız olmamış olsaydı, İdlib adeta kan gölüne dönerdi"
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:52 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Rusya-İran) Üçlü dayanışmamız olmamış olsaydı, İdlib adeta kan gölüne dönerdi"
Erdoğan'dan BM'nin 74. kuruluş yıl dönümü mesajı: Reforma gidilmesi artık zorunluluktur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Mazlum Kobani tepkisi: Bize teslim etmeleri lazım Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı isminin nereden geldiğini harita üzerinden anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Soçi mutabakatında yaşananları anlattı