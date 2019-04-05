Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye - Rusya Üst Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı) Bunun İçinde Şu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye - Rusya Üst Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı) Bunun İçinde Şu...

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye - Rusya Üst Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı) Bunun içinde şu anda S-400 önemli bir yer tutuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye - Rusya Üst Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı) Bunun içinde şu anda S-400 önemli bir yer tutuyor. Amerika'nın şu andaki söylentileri, vesaireleri bunlar çok yanlış şeyler. Biz bir defa S-400 ile ilgili süreci, bunu bitirdik ve S-400'le ilgili ödemelerimiz devam ediyor, bunları yapıyoruz ama biz Amerika'ya da teklifimiz şuydu, sizden de Patriot'ları alalım ama Amerika bize uygun şartlarda, yani Rusya'nın S-400'de tanıdığı şartlarda maalesef Patriot'larda aynı şartları onlar bize tanımadı. Tanımadığı için de biz şu anda şu duruşta oraya sıcak bakmıyoruz ama S-400 süreci bizim işliyor, Temmuz ayında da teslimatlar başlayacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:27 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu, Güncel
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