Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Sadece Terör Örgütlerinin Kökünün Kurutulması İçin Değil, Aynı...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye sadece terör örgütlerinin kökünün kurutulması için değil, aynı zamanda çatışmaların sebep olduğu insani krizlerin etkilerinin hafifletilmesi için de büyük gayret sarf ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Türkiye
sadece terör örgütlerinin kökünün kurutulması için değil, aynı zamanda çatışmaların sebep olduğu insani krizlerin etkilerinin hafifletilmesi için de büyük gayret sarf ediyor."
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:48 Kaynak: AA
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