Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Sadece Terör Örgütlerinin Kökünün Kurutulması İçin Değil, Aynı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Sadece Terör Örgütlerinin Kökünün Kurutulması İçin Değil, Aynı...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye sadece terör örgütlerinin kökünün kurutulması için değil, aynı zamanda çatışmaların sebep olduğu insani krizlerin etkilerinin hafifletilmesi için de büyük gayret sarf ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye sadece terör örgütlerinin kökünün kurutulması için değil, aynı zamanda çatışmaların sebep olduğu insani krizlerin etkilerinin hafifletilmesi için de büyük gayret sarf ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:48 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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