Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır"

-"Bir şeyi daha burada hatırlatmam lazım Yeşilköy'de ve Sancaktepe'de aynı zamanda hava ulaşımı da olacak şekilde önlemimizi aldık"

-"Sadece bugüne değil 10 yıl sonrasına da biz cevap verecek bir yatırımı yapıyoruz"

-"İnşası devam eden 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü bu yıl kalanlarını da önümüzdeki yıl hizmete almayı hedefliyoruz"

-"Türkiye'nin sağlık harcamalarına ayırdığı bütçe 190 milyar liraya ulaştı"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışında konuştu.