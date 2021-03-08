CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE SALGININ İLK YILINI EN AZ HASARLA ATLATAN NADİR ÜLKELERDEN BİRİDİR - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE SALGININ İLK YILINI EN AZ HASARLA ATLATAN NADİR ÜLKELERDEN BİRİDİR

08.03.2021 12:27
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE SALGININ İLK YILINI EN AZ HASARLA ATLATAN NADİR ÜLKELERDEN BİRİDİR, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Geride bıraktığımız sene ekonomiler daralmış, yatırımlar düşmüş, işsizlik oranlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştır.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Geride bıraktığımız sene ekonomiler daralmış, yatırımlar düşmüş, işsizlik oranlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştır. Türkiye, uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da başlayan 11. Boğaziçi Zirvesi'ne video mesajla hitap etti.

Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Boğaziçi Zirvesi'nin başarılı geçmesini, ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Koronavirüs salgını sebebiyle zirveyi bu sene hibrit bir programla gerçekleştiriyoruz. Bu önemli organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyor, değerli fikirleriyle zirveye katkı sunan tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Koronavirüs salgını beşeri ilişkilerimizden sağlığa, ticaretten turizme, sosyal hayattan siyasete kadar çok geniş bir alanı olumsuz etkiliyor. 2020 yılına dair açıklanan büyüme, istihdam, ticaret ve diğer rakamlar, salgının küresel ekonomide sebep olduğu ağır tahribatı göstermektedir. Geride bıraktığımız sene ekonomiler daralmış, yatırımlar düşmüş, işsizlik oranlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştır. Türkiye, uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir" diye konuştu.

"MİLLETİMİZE 54 MİLYAR LİRA CİVARINDA KAYNAK AKTARDIK" "Sağlık altyapımızın gücü sayesinde vatandaşlarımızın tamamına testten tedaviye her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak sunduk" diyen Erdoğan, "En sıkıntılı günlerinde 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek ve yardımda bulunduk. Hayata geçirdiğimiz destekler ve teşvikler için 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak, her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere sosyal koruma kalkanıyla milletimize 54 milyar lira civarında kaynak aktardık. Geçen hafta açıklanan büyüme ve ihracat rakamları ülkemizin bu zorlu süreçteki başarısını ortaya koymaktadır. Türkiye, 2020 yılında elde ettiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla Çin'den sonra ikinci sırada yer almıştır. Sanayi üretimi ve ihracat boyutunda da benzer bir başarı tablosuyla karşı karşıyayız. Aynı şekilde son dönemde ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin de arttığını görüyoruz.  Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezi'nin açıklayacağı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Türkiye Yatırımcı Haritası önem taşıyor. İnşallah bu ivmeyi önümüzdeki dönemde de devam ettirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"ETKİ YATIRIMI ÇALIŞMALARINA GEREKEN DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Erdoğan, "Bu süreçte yatırımların miktarı kadar, elbette sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasının da öneminin farkındayız. Sosyal faydanın gözetilmediği, katma değere dönüşmeyen, kalkınmaya fayda sağlamayan bir yatırım, eksik kalmış bir yatırımdır. Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk kavramlarını içeren 'etki yatırımları', insanlık için önemli imkanlar sunuyor. Bu yenilikçi yaklaşımı, günümüzün iş ve sosyal hayatıyla buluşturan girişimlerin desteklenmesini önemsiyoruz. Kovid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomik sistemin sorgulandığı bir dönemde 'etki yatırımı'nın daha fazla öne çıkacağına inanıyorum. Zirvede ayrıca, "Etki Yatırımı Danışma Kurulu"nun ilan edilecek olmasını bu yönde atılmış değerli bir adım olarak görüyorum. Biz de gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse diğer kurumlarımız aracılığıyla Etki Yatırımı çalışmalarına gereken desteği vereceğiz. Bu önemli projeye öncülük eden Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezine, Etki Yatırımı Platformu Etkiyap'a, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine teşekkür ediyorum.  Etki Yatırımı Danışma Kurulunda görev alan herkesi tebrik ediyorum.  Boğaziçi Zirvesi'nin başarılı geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, İşsizlik, Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE SALGININ İLK YILINI EN AZ HASARLA ATLATAN NADİR ÜLKELERDEN BİRİDİR - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı
Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok         
22:14
Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa yoğdu Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa yoğdu         
22:08
Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti         
21:39
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık         
21:32
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 22:36:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE SALGININ İLK YILINI EN AZ HASARLA ATLATAN NADİR ÜLKELERDEN BİRİDİR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei